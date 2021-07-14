Экс-нардепу Семенченко изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест

Семен Семенченко. Фото: Николай Тис / ZIK

Соответствующее постановление суда действует до 14 сентября 2021 года включительно

Бывшему народному депутату Семену Семенченко изменили меру пресечения и вместо ареста избрали круглосуточный домашний арест. Об этом сообщают "Украинская правда" со ссылкой на определение суда, а также сам Семенченко в своем Facebook.

Как отмечается, соответствующее постановление суда действует до 14 сентября 2021 года включительно.

Семенченко также должен прибывать по требованию к следователю, суду, прокурору, не отлучаться из Киева без разрешения суда, следователя и прокурора, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

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Напомним, в конце марта СБУ сообщила, что разоблачила т. наз. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ"). Тогда же Семенченко арестовали без альтернативы залога. А в мае Служба безопасности Украины добавила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела здания телеканала "112 Украина", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.