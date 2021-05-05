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Двух братьев поймали на торговле конфиденциальными данными 32 млн украинцев

Фото из открытых источников

Данные они продавали под видом компьютерных игр на столичном рынке

Правоохранители сообщили о подозрении двум братьям, которых поймали на сбыте конфиденциальной информации из баз данных в отношении 32 млн граждан. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"В начале 2021 года двое мужчин (родные братья), вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получали от них информацию о более 32 миллиона граждан Украины из разных баз данных, с целью последующего сбыта заинтересованным лицам", - говорится в сообщении.

В дальнейшем подозреваемые продавали полученную информацию о гражданах под видом продажи компьютерных игр на одном из столичных рынков.

Во время обысков по месту работы и жительства братьев правоохранители изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флеш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков. 

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Ранее сообщалось, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении одного из работников СБУ, которого подозревают в продаже информации правоохранители открыли уголовное производство по статьям о нарушении тайны телефонных разговоров, служебный подлог и получение неправомерной выгоды.

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