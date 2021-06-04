Двое немцев незаконно пересекли границу: Думали, что Украина в Евросоюзе

Государственная пограничная служба

На иностранцев оформили документы административного производства

На границе во Львовской области задержали двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли границу из Польши. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывания сигнализационного прибора на границе. Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил вблизи украинско-польской границы двоих мужчин на велосипедах.

Как выяснилось, нарушителями оказались 21 и 36-летние граждане Германии. При себе они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах.

"На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и Российскую Федерацию. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, поскольку думали, что наша страна входит в ЕС, и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно", - отметили пограничники.

Веломаршрут из Германии в Таиланд Государственная пограничная служба

Сейчас на иностранцев оформили документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

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Напомним, в прошлом году во Львовской области на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, во время брифинга пограничников журналисты сняли на видео, как два человека перелезли через забор, а через несколько дней их оштрафовали.