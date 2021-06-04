Двое немцев незаконно пересекли границу: Думали, что Украина в Евросоюзе
На иностранцев оформили документы административного производства
На границе во Львовской области задержали двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли границу из Польши. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Согласно сообщению, военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывания сигнализационного прибора на границе. Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил вблизи украинско-польской границы двоих мужчин на велосипедах.
Как выяснилось, нарушителями оказались 21 и 36-летние граждане Германии. При себе они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах.
"На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и Российскую Федерацию. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, поскольку думали, что наша страна входит в ЕС, и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно", - отметили пограничники.
Сейчас на иностранцев оформили документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.
Напомним, в прошлом году во Львовской области на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, во время брифинга пограничников журналисты сняли на видео, как два человека перелезли через забор, а через несколько дней их оштрафовали.