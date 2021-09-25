ДТП в Одесской области: От полученных травм погиб полицейский

Национальная полиция Одесской области

Старший лейтенант полиции Владимир Незгодинский скончался на 33 году жизни

В Одесской области вследствие полученных в дорожно-транспортном происшествии травм, скончался 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ старший лейтенант полиции Владимир Незгодинський. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 сентября 2021 на территории Одесской области, умер 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ старший лейтенант полиции Незгодинський Владимир Вячеславович", - говорится в сообщении.

Национальная полиция Одесской области

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Как сообщалось ранее, в Одесской области на трассе Одесса-Кучурган произошла авария при участии автомобиля Citroën и грузовика, в результате чего пострадали пять человек.

Автомобиль Citroën столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. В результате аварии пострадали четверо взрослых и 6 летний ребенок. Всех их госпитализировали. Двое мужчин находились в тяжелом состоянии.