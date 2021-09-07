ДТП с украинцами в Польше: Консул рассказал о тяжелом состоянии пострадавших

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Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у семерых – состояние средней тяжести

В результате ДТП с автобусом вблизи польского города Люблин пострадали 9 украинцев, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала "Украина 24".

Павлюк отметил, что в микроавтобусе, по данным польской полиции, находилось 9 пассажиров. Ранее сообщалось о 8 людях.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у семерых – состояние средней тяжести.

"Консул в одной больнице уже посетил трех наших граждан, у них повреждения – переломаны позвоночники. Остальные (представители Украины в Польше. – Ред.) ездят по другим больницам, куда доставили граждан Украины", – рассказал Павлюк.

Он добавил, что пострадавшие получают полную медицинскую помощь, одному уже проводят операцию.

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Напомним, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины.