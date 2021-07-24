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ДТП с автобусом в Польше: Один пострадавший украинец умер

Фото с места ДТП в Польше Фото из открытых источников

Двух украинцев уже выписали из больницы, а четверо остаются под наблюдением медиков

В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Об этом заявил советник-посланник посольства в Польше Олег Куць в эфире "Украина 24".

"В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двоих выписали из больницы. К сожалению, есть печальная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб", - отметил он.

По словам Куца, консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы. Они находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.

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Напомним, сегодня утром в польском Лодзинском воеводстве в селе Выгода произошла авария. ДТП спровоцировала 36-летняя водитель в состоянии алкогольного опьянения, когда неожиданно выскочила на встречную полосу. Автомобиль Nissan и автобус Volkswagen слетели в кюветы с разных сторон дороги. В результате происшествия 10 человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины.

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