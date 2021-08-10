Дрифт на Софийской площади в Киеве: Стала известна сумма убытков

Автомобили нанесли ущерб на десятки тысяч гривен

Прокуратура планирует изъять автомобили, на которых устроили сегодня дрифт на Софийской площади в Киеве. Предварительно, несанкционированные съемки с участием автомобилей нанесли ущерб на десятки тысяч гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .

Как отмечается, представители частной компании, которые проводили съемки на Софийской площади, не обращались к коммунальному предприятию "ШЕУ Шевченковского района" для получения разрешения.

"По предварительной информации, ориентировочный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тысяч гривен",- отметили в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и всех причастных к этому уголовному правонарушению.

"Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет", - отметили в прокуратуре.

Новости по теме: В Киеве судья на авто сбила столб и едва не наехала на пешеходов

Напомним, сегодня утром на Софийской площади автомобили дрифтовали на большой скорости посреди пешеходной зоны без разрешений на организацию и проведение съемок.