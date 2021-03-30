Довыборы в Раду: На Прикарпатье "минировали" окружной избирком

"Минирование" 87-ого избирательного округа на Прикарпатье Фото Максим Лысюк

Инцидент произошел во время подсчетов голосов

В городе Надворной Ивано-Франковской области поступило сообщение о минировании ОИК по 87-му избирательному округу во время проведения подсчетов результатов довыборов в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает "Честно".

Как отмечается, инцидент произошел около 2 часов ночи. Прибывшие на место событий правоохранители вывели членов участковых избирательных комиссий на улицу. Однако, члены ОИК еще в течение получаса продолжали принимать протоколы от членов избиркомов, которые находились на тот момент в зале заседания.

Также в помещении находился один из кандидатов Александр Шевченко от партии "За майбутнє".

При этом добавляется, что перерыв был объявлен только в 2:30 ночи. В здании остались представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов. Уже в 3:30 правоохранители не обнаружили ни одной взрывчатки. В это же время возобновила свою работу и ОИК заседания. Комиссия проголосовала за то, что в отсутствие главы на заседании будет председательствовать Артур Доронин.

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