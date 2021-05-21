К 11 годам колонии строгого режима: В оккупированном Крыму приговорили украинца Яцкина

Украинская сторона считает этот приговор незаконным и просит международное сообщество отреагировать на судилище

"Сегодня в очередной раз подконтрольный российской оккупационной власти так называемый Верховный суд Крыма огласил незаконный приговор гражданину Украины Ивану Яцкину по сфабрикованному уголовному делу за якобы "сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России", - написала омбудсмен.

По ее словам, Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и по окончании - к одному году ограничения свободы административного надзора.

"Этот незаконный приговор так называемого суда является демонстрацией системных политических репрессий оккупационной власти в отношении наших граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма", - подчеркнула Денисова.

Она призвала международное сообщество отреагировать на незаконное судилище и усилить давление на Россию для защиты прав граждан, которые остались на территории временно оккупированного Крыма, освободить всех незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины.

Напомним, Яцкин был задержан 16 октября 2019 года и находился в московском СИЗО "Лефортово". По словам адвоката Николая Полозова, зимой он получил обморожение ног из-за того, что его держали на сильном морозе без обуви около 40 минут.