Диверсанты из Беларуси, которые проникнут в Украину, будут уничтожены, - военные ВСУ

ГНСУ

Они маскируются под нелегальных мигрантов

Украинские военные предупредили, что диверсанты, замаскированные под мигрантов при попадании на территорию Украины из Беларуси будут уничтожены. Об этом сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook.

"К сожалению, в настоящее время пресс-служба 61 ОПЕБр не может вам предоставить ответов на ваши многочисленные запросы относительно действий подразделений нашей бригады у границы с Республикой Беларусь. Вместе с тем, сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61 ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

При этом военные уточнили, что не будут применять оружие против мигрантов. Они готовы дать отпор диверсионно-разведывательным группам противника, поскольку именно для борьбы с ними создана бригада.

Как известно, идея создания и размещения на границах с Беларусью частей ВСУ возникла после того, как были проведены совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", которые были восприняты Украиной и Западом как демонстрация силы.

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В частности, пехотная егерская бригада предназначена для решения основных оперативно-тактических задач, стоящих перед сухопутными войсками, может действовать самостоятельно, совместно с частями и подразделениями других видов ВСУ, а также в составе соединений.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о подготовке к "Большому строительству-2022". В рамках проекта планируют построить "стену" на границе Украины с Беларусью и Россией.