Депутата Полтавского горсовета разоблачили на вымогательстве взятки

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На опубликованной СБУ записи зафиксированы встречи фигурантов с предпринимателем, от которого они требовали взятку

Служба безопасности Украины объявила подозрение депутату Полтавского горсовета во взяточничестве. Об этом сообщает прессслужба СБУ.

Подозреваемого разоблачили еще в начале сентября. По данным следствия, находясь в сговоре с еще одним должностным лицом горсовета, депутат пытался организовать коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство.

В случае отказа платить, местным предпринимателям угрожали созданием искусственных препятствий в их деятельности. Стоимость таких документов злоумышленники оценили в 5 тысяч долларов.

На опубликованной СБУ записи зафиксированы встречи фигурантов с предпринимателем, от которого они требовали взятку.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Суд уже арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 681 тысячи гривен, после уплаты которого он вышел на свободу.

СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным издания "Новости Полтавщины", речь депутата Евгения Диканя. Он требовал взятку у предпринимателя Ивана Сасина за оформление вывески его заведения в центре Полтавы. Дикань является председателем фракции партии" За будущее " в горсовете.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке в 30 тысяч долларов за заключение договора о строительстве разоблачили чиновника Министерства обороны и посредника.