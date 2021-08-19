День Независимости Украины: В Одессе пройдет морской парад

Министерство обороны Украины

Начало торжественных мероприятий в 10: 00 24 августа

На внешнем рейде морского порта Одесса, в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины состоится демонстрация возможностей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отмечается, одесситы и гости города смогут наблюдать за: прохождением боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-Морских Сил ВСУ, пролетом морской авиации и Воздушных Сил ВСУ, демонстрацией фигур пилотажа на самолетах легкомоторної гражданской авиации, прохождением кораблей и катеров стран-партнеров, Государственной пограничной службы Украины и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.

В то же время на территории Морского вокзала Одессы состоится статический показ вооружения и военной техники и ночная иллюминация на кораблях, катерах и судах Военно-Морских Сил ВСУ.

Как сообщалось ранее, в параде ко Дню Независимости Украины примет участие крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Он пролетит над Крещатиком, замыкая воздушную колонну.