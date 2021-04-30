Дело Шеремета: Суд отпустил Андрея Антоненко из-под стражи

Андрей Антоненко Укринформ

Прокурор впервые за долгое время не был против

Суд отпустил под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УП со ссылкой на заседание Шевченковского райсуда Киева.

Как отмечается, подозреваемого также обязали носить электронное средство контроля, то есть браслет.

Изменить меру пресечения просила защита Антоненко.

Прокурор впервые не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда.

При этом он считал, что риски сокрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По мнению прокурора, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.

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Адвокаты просили отпустить музыканта под личное обязательство. Они говорили, в частности, что дело рассматривают довольно быстро, но "по объективным причинам это невозможно сделать достаточно быстро, чтобы был обеспечен принцип непрерывности".

Несколько нардепов также хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных избранников и атовцев Михаила Бондаря ("Европейская солидарность") и Игоря Герасименко ("Слуга народа").

Заметим, защита регулярно просила смягчить меру пресечения Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял музыканта в СИЗО. Его держали под арестом с декабря 2019 года.

Напомним, еще одна обвиняемая по делу – врач Юлия Кузьменко – сперва тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест 11 августа.

Третьей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь - назначена мера пресечения в виде залога.