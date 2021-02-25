Дело Приватбанка: Яценко вышел под залог в 52 млн грн

Бывший заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко Фото из открытых источников

За него деньги заплатила некая организация , однако ее название не разглашается

За бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, которому объявили о подозрении в совершении ряда преступлений, внесли залог 52 млн гривен. Об этом в комментарии "Украинской Правде" сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"За экс-заместителя главы большого банка, которому накануне была избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога - внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс грн", - отметила она.

При этом чиновница добавила, что залог внесла организация, однако ее название суд не имеет права разглашать.

Напомним, что Владимиру Яценко и экс-главе правления Приватбанка Александру Дубилету и начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной объявили о подозрении в совершении ряда преступлений. Им инкриминируют незаконное обогащение на сумму 136 млн грн.