Дело о взятке нардепу Юрченко отправили в суд

Александр Юрченко IMAGO

Нардеп подозревается в получении взятки и причастности к коррупционной схеме

Обвинительный акт в отношении нардепа Александра Юрченко и его посредника в деле получения и подстрекательстве к даче взятки отправили в суд. Об этом сообщает НАБУ в Telegram.

"НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению такой выгоды", - проинформировали там.

Отметим, что нардеп Юрченко подозревается в получении взятки и причастности к коррупционной схеме.

Следствие утверждает, что нардеп требовал у детектива под прикрытием взятку, чтобы внести в парламент нужный последнему законопроект. Действовал он не один, а вроде бы со своим помощником Иваном Фещенко. Деньги также планировали раздать другим избранникам для поддержки законодательной инициативы. Однако зафиксировать удалось лишь передачу небольшой части средств, поскольку дело вроде бы слили.

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Напомним, 8 июля в центре Львова 32-летний народный депутат Александр Юрченко за рулем автомобиля Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя. После ДТП нардеп пытался сбежать на авто, но не смог, потому что дорога была заблокирована другими машинами, которые стояли в пробке. У Юрченко экспресс-тест на опьянение показал наличие MDMA, известного как "экстази".

К слову, Юрченко заявляет о фальсификациях анализов на наркотики во время ДТП во Львове и не планирует сдавать мандат.

"Если на вас нападет преступник, либо обворует вас или физически нападет на вас, или фальсифицирует какие-то против вас материалы, нарушит ваши права, то вы пойдете на работу писать заявление на увольнение?" - так он ответил на вопрос журналиста о сложении мандата.