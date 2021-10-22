Дело о выстреле Болдуина: МИД устанавливает обстоятельства смерти украинки

Галина Хатчинс Укринформ

Консульство Украины в Сан-Франциско стремится связаться с родными погибшей

Консульство Украины в Сан-Франциско устанавливает связь с родными погибшей от выстрела Болдуина операторки украинского происхождения Галины Хатчинс для оказания им необходимой помощи. Об этом "Укринформу" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, ведомство получило подтверждение принадлежности погибшей к украинскому гражданству.

"Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - отметил Николенко.

Новости по теме: Умер звезда советских фильмов о Шерлоке Холмсе - актер Виктор Евграфов

Как сообщалось ранее, американский актер Алек Болдуин случайно убил украинку и ранил другого человека на съемочной площадке ленты Rust в Альбукерке.

А причиной гибели 42-летней фотографки и кинооператорши Галины Хатчинс стал выстрел из бутафорского оружия.

Известно, что пострадавшая была вертолетом доставлена в больницу Университета Нью-Мексико, где врачи констатировали ее смерть.

В настоящее время другая жертва инцидента - режиссер Джоэль Сауза, находится в больнице с ранением.