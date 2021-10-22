home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Дело о выстреле Болдуина: МИД устанавливает обстоятельства смерти украинки

Галина Хатчинс Укринформ

Консульство Украины в Сан-Франциско стремится связаться с родными погибшей

Консульство Украины в Сан-Франциско устанавливает связь с родными погибшей от выстрела Болдуина операторки украинского происхождения Галины Хатчинс для оказания им необходимой помощи. Об этом "Укринформу" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, ведомство получило подтверждение принадлежности погибшей к украинскому гражданству.

"Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - отметил Николенко.

Новости по теме: Умер звезда советских фильмов о Шерлоке Холмсе - актер Виктор Евграфов

Как сообщалось ранее, американский актер Алек Болдуин случайно убил украинку и ранил другого человека на съемочной площадке ленты Rust в Альбукерке.

А причиной гибели 42-летней фотографки и кинооператорши Галины Хатчинс стал выстрел из бутафорского оружия.

Известно, что пострадавшая была вертолетом доставлена в больницу Университета Нью-Мексико, где врачи констатировали ее смерть.

В настоящее время другая жертва инцидента - режиссер Джоэль Сауза, находится в больнице с ранением.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Одессе из-за непогоды и сильного ветра начали падать деревья, есть пострадавшие Разыскиваемая женщина похитила эвакуатор и устроила на нем ДТП с троллейбусом В Одессе школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение: Дата В Одессе усилят контроль за карантином в транспорте: Полиция будет проводить рейды

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект