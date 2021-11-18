Дело о покушении на Лещенко: Подозреваемых обвиняют по четырем статьям

Они все сейчас помещены в изолятор временного содержания

Фигурантам уголовного производства о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко объявлены подозрения по четырем статьям. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга.

"Гражданин США и был основным заказчиком. Все подозреваемые — предъявлены подозрения и гражданам Украины, и гражданину США – по четырем статьям УК: это похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство. И они все сейчас помещены в изолятор временного содержания", – заявил он.

Напомним, сегодня, 18 ноября, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что на одного из министров хотели совершить покушение.

После этого стало известно, что гражданин США и гражданка Украины за 20 тысяч долларов заказали киллера для убийства министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Американец должен был уехать из Украины и преступление должно было быть совершено уже после того, как он будет на территории США.

Правоохранители задержали группу лиц, которые спланировали умышленное убийство Лещенко, а также похищение, вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений.