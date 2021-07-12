Дело катеров от "Кузни на Рыбальском": Генерала Павловского арестовали

Печерский суд избрал меру пресечения уже 4-му подозреваемому по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники

Печерский суд Киева избрал ексзаступнику министра обороны, боевому генералу Игорю Павловскому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

"12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что Печерский суд избрал меру пресечения уже 4-му подозреваемому по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники.

Павловский сказал журналистам, что таких средств у него нет, а решение суда он будет обжаловать.

Ранее сообщалось, что бывшему заместителю министра обороны Украины и председателю правления завода "Кузница на Рыбальском", которые причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества, сообщили о подозрении в сговоре.