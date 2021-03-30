Дело "ЧВК Семенченко": "Внештатного агента НАБУ" Шевченко выпустили из СИЗО

Евгений Шевченко Фото из открытых источников

За него внесли залог

За так называемого внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко внесли залог, поэтому он вышел из СИЗО. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, за Шевченко внесли залог в размере 5 миллионов гривен еще в понедельник, 29 марта.

"Да, залог внесли вчера. Шевченко покинул СИЗО", - подтвердил собеседник агентства.

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Напомним, 24 марта задержали бывшего народного депутата Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко. Их подозревают в организации военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, которая была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений против нацбезопасности Украины.

Позже бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили подозрение в создании незаконного военного формирования.