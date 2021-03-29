Дело ЧВК: Бывшего комбата Виногродского отправили под домашний арест

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Адвокат утверждает, что Виногродский выполнял посредническую функцию

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского, известного по позывному Гал. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова его адвоката Андрея Находа.

По словам Находа, его подзащитного подозревают по статье 260 Уголовного кодекса "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, участие в них или руководство ими".

Защитник также отметил, что Виногродский выполнял посреднические консультационные услуги в компании Donbass Battalion Corporation.

Как отмечает hromadske, следствие утверждает, что в 2018 году Семен Семенченко и Анатолий Виногродский создали в США компанию Donbass Battalion Сorporation с целью получения контрактов и осуществления охранной деятельности на территории Афганистана, Сирии, Ирака.

Ради этого Виногродский познакомил Семенченко с гражданином Казахстана Ильей Борисенко. Последний выделил им 1 миллион долларов, земельный участок, где они организовали базу для тренировок и хранения оружия.

По данным следствия, Семен Семенченко ездил в Ирак и Афганистан, чтобы подписать контракт, но ему это не удалось. Тогда они с Виногродским, продолжая вводить в заблуждение Борисенко, организовали украинское представительство американской фирмы ООО "Донкорп Украина" и осуществляли деятельность на территории Украины.

Напомним, 24 марта задержали бывшего народного депутата Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко. Их подозревают в организации военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, которая была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений против нацбезопасности Украины.

Позже бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили подозрение в создании незаконного военного формирования