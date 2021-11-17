Дела Майдана: Завершено расследование в отношении Януковича и его окружения

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Также подозреваются девять бывших топ-чиновников

Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его окружение по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в деле также фигурируют девять бывших топ-чиновников.

Однако, досудебное расследование прошло по заочной процедуре, поскольку фигуранты с 2014 года скрываются за пределами Украины. Стороны защиты уже предоставили доступ к материалам. А после ознакомления обвинительный акт направят в суд.

Так, по данным расследования, Виктор Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр внутренних дел Александр Захарченко, бывший руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента.

При этом, превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований, они организовали применения сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

"Членами преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года организован силовой разгон участников уличного шествия в Верховную Раду Украины в поддержку голосованию за возвращение к конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины. Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля - расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

В то же время, такие действия Януковича и экс-керовщиков правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части г. Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен материальный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

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Также фигурантам инкриминируется организация с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования акциям протеста, превышение служебных полномочий, умышленных убийств, а также организация теракта.

"В рамках уголовного дела расследовали 1019 эпизодов преступных действий. Материалы производства насчитывают более 1500 томов. Прокуроры и следователи провели более 4500 допросов, более 1000 следственных экспериментов, а также более 3500 судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз", - подчеркнули в генпрокуратуре.

Напомним, что ранее следователь Государственного бюро расследований сообщил о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, как главе организованной преступной группы.