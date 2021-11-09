Дела Майдана: О подозрении сообщили 9 экс-чиновникам времен Януковича

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Среди подозреваемых - бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУМВД Украины в г. Киеве и тому подобное

Офис Генерального прокурора объявил новые подозрения в деле Майдана бывшим руководителям правоохранительных органов времен президентства Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Сегодня прокуроры Офиса генпрокурора и следователи ГБР сообщили об изменении подозрения и новые подозрения 9 членам организованной преступной группы бывшего президента Украины, которые помогали ему остаться у власти, подавляя протесты на Майдане силой. В прошлую пятницу о новом подозрении также сообщено самому экс-президенту", - написала она.

Генпрокурор уточнила, что среди подозреваемых - бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУМВД Украины в г. Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут", командующий внутренних войск МВД, министр обороны, председатель Службы безопасности и его заместитель.

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По словам Генпрокурора, этих экс-чиновников уже привлекали к ответственности по 468 эпизодам событий на Майдане. Теперь же в результате работы следователей собраны доказательства их причастности уже к 1019 эпизодам, зафиксированным в самые кровавые дни Революции Достоинства - 18-20 февраля 2014 года.

В частности, по ее словам, речь идет о совершении теракта в первой половине дня 18 февраля 2014 года во время шествия к Верховной Раде в поддержку изменений в Конституцию, ограничивающие полномочия президента, попытки силового разгона Майдана под видом проведения антитеррористической операции во второй половине дня 18 февраля к утру 19 февраля 2014 года, когда произошел пожар в здании Федерации профсоюзов Украины.

Венедиктова добавила, что речь также о расстрелах митингующих "черной ротой" киевского "Беркута" 20 февраля 2014 года на улице Институтской, когда было убито 48 безоружных майдановцев и ранены 85 участников Революции достоинства.

Как сообщалось ранее, бывшему заместителю командира оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины сообщили о подозрении. Он организовывал незаконные препятствования акциям протеста.