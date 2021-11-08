Дела Майдана: Бывшему замкомандира "Беркута" объявили подозрение в госизмене

Разгон участников Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года Фото из открытых источников

Он организовывал незаконные препятствования акциям протеста

Бывшему заместителю командира оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины сообщили о подозрении. Считается, что он участвовал в организации незаконного препятствования акциям протеста 11 декабря 2013 года в Киеве и государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, обвиняемый в период с марта по сентябрь 2014 года, будучи украинским гражданином и занимая пост в правоохранительных органах АР Крым, оказал помощь другой стране в проведении подрывной работы против Украины.

"С этой целью он принес присягу сотрудника так называемого "специального подразделения Министерства внутренних дел РФ в АР Крым - отряда милиции особого назначения "Беркут" (с апреля 2016 года - отряд милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике Крым и городу Севастополю)", - говорится в сообщении.

Так, обвиняемому предъявлены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 41; ч. 2 ст. 365; ст. 340; ч. 1 ст. 111.

При этом известно, что обвиняемый с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, совершенным 11 декабря 2013 года для противодействия мирным акциям протеста в Киеве.

Напомним, что ранее Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт против бывшего сотрудника "Беркута" по подозрению в избиении участников Майдана и фальсификации протоколов о правонарушениях.