Число жертв взрыва на шахте "Покровское" возросло до шести человек

По факту взрыва начато уголовное производство

Число жертв в результате взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области возросло до шести человек. Они умерли в больницах. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram .

"В результате взрыва на шахте, который произошел 31 июля, пострадали десять работников горного предприятия ЧАО "ШУ "Покровское" и подрядной организации ООО "УКРЦЕНТРАЛЬ", которые были доставлены в больницы Покровска и Краматорска.



К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них скончались. Без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей", - отметила она.

Также Денисова отметила, что по факту взрыва начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека и иные тяжкие последствия).

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Напомним, 31 июля в пгт Удачное Покровского района произошел взрыв на шахте шахтоуправления "Покровское", в результате чего пострадали десять человек, их госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что один из горняков умер, а полиция начала проверку по факту взрыва.

Во вторник, 3 августа, в больнице в Краматорске (Донецкая область) умер второй горняк, получивший ожоги при взрыве на шахте в поселке Удачное. О смерть третьего пострадавшего стало известно ночью в среду, 4 августа.