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Число пострадавших в ДТП в Польше возросло до 35 человек

RMF24

Сейчас всем предоставляется необходимая медицинская и консульская помощь

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с украинцами в Польше возросло. По данным Министерства иностранных дел, пострадали 35 человек, еще 6 погибли. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter.

"ДТП в Польше: количество пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем предоставляется необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - сообщили в МИД.

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Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон вблизи города Кашице (Польша) попал в ДТП, в котором погибли шесть граждан Украины

Как сообщают польские СМИ, автобус с украинскими номерами упал с виадука близ Ярослава. Он направлялся в Перемышль, к границе с Украиной. В нем находились 57 человек, все они граждане Украины.

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