Чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с полицией и предлагал копам взятки

Перехват николаевского чиновника Игоря Бурды Новости N

Он будет отстранен от должности

В Николаеве госслужащий Игорь Бурда сначала убегал от копов, а затем пытался откупиться за совершенные нарушения правил дорожного движения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева. Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "порешать" с патрульными", - отметил он.

По словам Кима, такое поведение Бурды является "дважды недопустимым" и подчеркнул, что правонарушитель понесет свое наказание.

"Моя реакция, как председателя ОГА, будет мгновенной и беспристрастной, несмотря ни на что. Индульгенции не будет ни для кого! Именно поэтому, в понедельник утром жду заявление об освобождении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих", - отметил глава ОГА.

По данным издания "Новости N", патрульным пришлось в течение 10 минут догонять Range Rover главного специалиста управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации. В ходе погони правонарушитель многократно нарушал правила дорожного движения, в частности, не останавливался на красный цвет светофора. Однако, правоохранителям все же удалось его задержать, зажав машину с двух сторон другими транспортными средствами полицейских.

Ранее сообщалось, что руководителю порта "Черноморск" выдвинули подозрение о взяточничестве. Чиновник должен был получить 250 тысяч долларов за "помощь" в восстановлении обанкротившейся компании.