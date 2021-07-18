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Из-за урагана под Киевом погибли два человека

Фото - из открытых источников

Трагедия произошла около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра)

В субботу, 17 июля в результате падения деревьев В С. Гавриловна и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 7 часов 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13).

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Ранее сообщалось, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 13 июля, ожидается поднятие уровня воды в реках на метр. Кроме того, в местах прохождения сильных ливней возможны локальные селевые потоки и оползни.

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