Через 4 часа после прививки: В Винницкой области умер вакцинированный Pfizer мужчина

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

В Минздраве заявили, что пока никакой взаимосвязи между вакцинацией и смертью мужчины официально не установлено

Вскоре после вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом от компании Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Заявление о наступлении смерти иммунизированного против COVID-19 в Винницкой области. 2 июля в 18:02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины. Выражаем искренние соболезнования семье и близким умершего", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что прививка мужчины против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В течение 1 часа после него неблагоприятное событие после иммунизации не было зафиксировано, а в 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания.

По информации департамента охраны здоровья Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим - состояние удовлетворительное.

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Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента охраны здоровья Винницкой области.

"Важно! Вакцинация против COVID - 19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин. По протоколам расследования летальных случаев, поступивших в ГЭЦ МЗ Украины от региональных групп оперативного реагирования все случаи НППІ относятся к случайным событиям и имеют только временную связь с проведенной прививкой. Ни один из этих случаев НППИ не связан с применением вакцин против COVID-19", - резюмируется в сообщении.

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Напомним, подобные случаи уже фиксировались в Украине. В апреле на Львовщине после COVID-прививки вакциной AstraZeneca / Covishield скончался 63-летний мужчина. Тогда, в соответствии с врачебным свидетельством о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность.