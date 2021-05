За ночь из Газы по Израилю выпустили около 130 ракет

Всего за двое суток было уничтожено более 600 объектов

Вечер и ночь в Израиле и секторе Газа прошли неспокойно и с обстрелами. С Газы по центру и северу Израиля с 20:00 12 мая в 6:00 13 мая было выпущено около 130 ракет. Об этом сообщает пресс служба Армии обороны Израиля.

Как отмечается, по данным отчета ЦАХАЛа, интенсивность обстрелов была ниже, чем в ночь на 12 мая, но жертв избежать не удалось. В частности, только от ударов по Ашкелону пострадали по меньшей мере 20 человек.

An hour ago, a Hamas rocket hit a civilian neighbourhood in Petah Tikva, causing injuries & significant damage.



Troops from our Search & Rescue Brigade are now at the scene providing assistance in the city's time of need. pic.twitter.com/fnbVXOc0E9