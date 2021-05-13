За ночь из Газы по Израилю выпустили около 130 ракет

Израильские военнослужащие Фото из открытых источников

Всего за двое суток было уничтожено более 600 объектов

Вечер и ночь в Израиле и секторе Газа прошли неспокойно и с обстрелами. С Газы по центру и северу Израиля с 20:00 12 мая в 6:00 13 мая было выпущено около 130 ракет. Об этом сообщает пресс служба Армии обороны Израиля.

Как отмечается, по данным отчета ЦАХАЛа, интенсивность обстрелов была ниже, чем в ночь на 12 мая, но жертв избежать не удалось. В частности, только от ударов по Ашкелону пострадали по меньшей мере 20 человек.

An hour ago, a Hamas rocket hit a civilian neighbourhood in Petah Tikva, causing injuries & significant damage.



Troops from our Search & Rescue Brigade are now at the scene providing assistance in the city's time of need. pic.twitter.com/fnbVXOc0E9 — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

При этом добавляется, что противоракетная система "Железный купол" сбила десятки ракет (24 ракеты упали на территории Газы), но не перехватила ракеты в Петах-Тикве и Ришон-ле-Ционе — там были прямые попадания в жилые дома, несколько человек получили ранения.

Стало известно, что на фоне обстрелов вечером произошли стычки и драки между арабским и еврейским населением в Хайфе, Назарете, Тивериади, Лоди, в пригороде Тель-Авива Бат-Яме и других районах. Они сопровождались погромами и поджогами имущества, в том числе полицейского. По обе стороны пострадали по меньшей мере 20 человек. Арестованы около 374 человек.

Следовательно, ЦАХАЛ минувшей ночью наносил удары по властным структурам ХАМАСа в Газе, включая здания Службы внутренней безопасности, офисом главы Службы внутренней безопасности и зданием центрального банка.

За сутки 12 мая были уничтожены 16 членов военизированного крыла ХАМАС, командир движения и основная инфраструктура боевиков. Всего за двое суток ликвидировано более 600 объектов. Из-за этого командование ЦАХАЛа утвердило несколько планов наземной операции. Сейчас идет подготовка и переброска техники.

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Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

В свою очередь, в Европейском союзе отметили, что Израиль должен отказаться от любых посягательств на палестинские территории.

Кроме того, вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетный обстрел города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву было выпущено более 130 ракет.