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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений COVID-19

Бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл Фото из открытых источников

Он был полностью вакцинирован

В возрасте 84 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью скончался бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл. Об этом сообщила семья Павелла на его официальной странице в Facebook.

"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов США, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра имени Уолтера Рида за заботливое лечение.

Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, деда и замечательного американца", - говорится в заметке.

Как известно, Пауэлл был государственным секретарем США во время первого срока президента Джорджа Уокера Буша.

В 1989-1993 годах работал на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США, также был советником по вопросам национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана.

В 1991 году участвовал в войне в Персидском заливе.

В 2008 году поддержал кандидатуру Барака Обамы на пост президента США.

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Напомним, ранее мы писали, что в Англии из-за коронавируса ушел из жизни стилист популярного сериала Netflix "Бриджертоны" Марк Пилчер. Он заболел COVID-19 после возвращения из Лос-Анджелеса, где получил статуэтку "Эмми".

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