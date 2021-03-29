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Бывшего председателя правления Приватбанка Дубилета объявили в розыск

Отделение Приватбанка

 Из открытых источников

Его подозревают в растрате 8 млрд грн банка до национализации

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Об этом заявил и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в комментарии "Укринформ". 

"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", - сказал Грищук.

Напомним, в феврале 2021 года экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным чиновникам этого банка сообщили о подозрении в растрате имущества на сумму 136 млн грн.

В середине марта трем бывшим чиновникам ПриватБанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций, отправлены подозрения в растрате 8 миллиардов гривен.

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