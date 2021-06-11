Бывшего чиновника аппарата ВРУ разоблачили на растрате 900 тыс. грн
Речь идет о махинациях на строительстве канализационных очистных сооружений
Бывшего руководителя ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" подозревают в растрате 900 тыс. грн из госбюджета. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно сообщению, директор госпредприятия заключил договор подряда с директором одного из юридических лиц в отношении работ по строительству канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка.
Однако следствие установило, что во время составления и подписания актов приемки выполненных строительных работ подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора и проектно-сметной документацией.
Как отмечается, в результате таких действий стоимость выполненных работ была завышена на сумму около 900 тыс. гривен.
По факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, недавно в столице задержали на получении взятки размером 160 тыс. долларов заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации и его сообщника.