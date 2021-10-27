Больницы в Ровно практически заполнены. COVID-больных отправляют в область
Больных коронавирусом будут доставлять в медучреждения области
В Ровно COVID-больницы практически полностью заполнены. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.
"Самый высокий уровень заболеваемости в Ровенском районе. Больных из Ровно будут доставлять также в больницу Клевани", - отметили в ОГА.
Загруженность в областных больницах составляет 76%, занято 52% кислородных точек. Для лечения COVID-больных оперативно добавлены кровати в трех больницах - Корце, Радивилове, Млинове.
Еще две больницы - во Владимирце и областном госпитале ветеранов войны – ждут согласования с Минздравом.
"Ведь городские больницы заняты. Также уже привлекаем Владимирецкую больницу", - сказала в ходе брифинга координатор вакцинации в Ровенской области Елена Гандзюк.
Ранее сообщалось, что спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.