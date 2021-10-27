Больницы в Ровно практически заполнены. COVID-больных отправляют в область

Скорая медицинская помощь Фото из открытых источников

Больных коронавирусом будут доставлять в медучреждения области

В Ровно COVID-больницы практически полностью заполнены. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"Самый высокий уровень заболеваемости в Ровенском районе. Больных из Ровно будут доставлять также в больницу Клевани", - отметили в ОГА.

Загруженность в областных больницах составляет 76%, занято 52% кислородных точек. Для лечения COVID-больных оперативно добавлены кровати в трех больницах - Корце, Радивилове, Млинове.

Еще две больницы - во Владимирце и областном госпитале ветеранов войны – ждут согласования с Минздравом.

"Ведь городские больницы заняты. Также уже привлекаем Владимирецкую больницу", - сказала в ходе брифинга координатор вакцинации в Ровенской области Елена Гандзюк.

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Ранее сообщалось, что спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.