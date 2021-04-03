Более 20 обстрелов, ранены двое военных и гражданский: Как прошли сутки на Донбассе

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Новый день также начался с обстрелов

В течение суток 2 апреля на Донбассе было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате чего ранены двое украинских военных и один гражданский. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований, из которых 20 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка НВФ открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а возле Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское НВФ осуществили обстрел из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутове противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное – еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка НВФ осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков – из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оказана медицинская помощь.

Кроме того, в районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

По состоянию на 7 часов утра 3 апреля со стороны НВФ было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее в ОБСЕ заявили о 256 нарушениях режима прекращения ведения огня на Донбассе. Большинство из них пришлись на Донецкую область.