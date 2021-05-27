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Более 100 ящиков: Из Румынии в Украину пытались вывезти арсенал оружия

Контрабанда оружия из Румынии в Украину HotNews

В МВД Румынии заявили о "рекордном захвате" контрабандного оружия.

Румынские пограничники задержали на границе грузовик, который двигался в Украину с 2850 единицами оружия и боеприпасов. Об этом сообщает HotNews.ro

По словам министра внутренних дел Румынии Лючиана Боде, в Исакчи (Тулча) пограничная полиция нашла 143 ящики с оружием.

Как отмечается, речь идет о 2850 новых пистолетах с патронами, спрятанных в грузовике с мебелью, которой управлял гражданин Украины.

Отметим, паромная переправа через Дунай "Орловка - Исакча" на границе с Румынией работает с августа прошлого года.

Она обеспечивает прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Переправа сооружена в самом узком месте Дуная - ширина реки здесь не превышает 900 метров.

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Напомним, недавно на украинско-польской границе пресекли попытку незаконного перевозки в рейсовом автобусе 14 кг пиявок. 

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