Блокирование ВСУ в Крыму: Советнику министра обороны РФ сообщили о подозрении

В частности, он организовал окружение бронетранспортерами и блокирование воинской части ВМС ВС

Генерал-полковнику Вооруженных сил РФ, который сейчас занимает должность советника Министра обороны РФ, сообщено о подозрении по фактам пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательство к совершению государственной измены, пособничестве в ведении агрессивной войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в феврале-марте 2014 года подозреваемый осуществлял командование Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокирование воинской части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – одного из наиболее боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что генерал-полковник ВС РФ, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВС Украины и управления береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены перехода на сторону врага во время вооруженного конфликта.

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