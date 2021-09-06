Бил молотком: На Закарпатье мужчина совершил покушение на убийство жены и дочери

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Старшая женщина сейчас находится в больнице с многочисленными переломами и травмами головы

На Закарпатье мужчина совершил покушение на убийство собственной жены и дочери, при этом в ход пошли строительный молоток и нож. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, жуткий инцидент произошел накануне в Тячевском районе. В частности, в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации в больницу 53-летней местной жительницы и ее 23-летней дочери.

Прибыв по вызову правоохранители установили, что травмы пострадавшие получили во время ссоры с 56-летним мужчиной. На защиту матери от отца стала их дочь, которая пыталась его успокоить. Однако, не реагируя на замечания, мужчина причинил многочисленные телесные повреждения своей жене. Кроме этого, незначительные травмы нанес и дочери.

"Сейчас 53-летняя пострадавшая оставлена на лечении с многочисленными переломами и травмами головы. Дочь отпущена на амбулаторное лечение", - отметили в полиции.

С места преступления полицейские изъяли строительный молоток и нож, которые предположительно были орудием преступления.

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Сейчас мужчину задержали по подозрению в умышленном убийстве жены и дочери (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст 115 Уголовного кодекса Украины) и поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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