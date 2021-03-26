Без права залога: Суд отправил Семенченко в СИЗО

Сам экс-нардеп отрицает все обвинения в свой адрес

Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook

"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут более разумными и не так верят в свое собственное государство. Прошу помочь моей семье. Слава Украине", - отметил он.

По данным издания "Ґрати" , прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк выступил за то, чтобы Семенченко отправили в СИЗО без права внесения залога, учитывая степень тяжести преступления, в котором его обвиняют. Также сторона обвинения выразила свои опасения относительно вероятного влияния экс-нардепа на свидетелей, уничтожения доказательств и предоставления приказов другим потенциальным подозреваемым в деле.

Кроме этого, по мнению прокуратуры, поведение Семенченко в последние два дня было подозрительным, поскольку он скрывался от правоохранителей. А это может свидетельствовать о его участии в преступлении.

В свою очередь, защитники Семенченко заявили, что у следствия нет никаких доказательств его причастности к созданию ЧВК.

"Считаю, что это дело - провокация российских спецслужб, которые ввели в заблуждение СБУ", - заявил обвиняемый в суде. Также бывший нардеп отметил, что созданный им в 2014 году батальон "Донбасс" является "единственным незаконным военизированным формированием". За это он готов понести наказание. Семенченко также отметил, что Donbass Battalion Corporation - официальная компания, зарегистрированная украинскими ветеранами-добровольцами в США. Ее цель - противодействовать России на международном уровне. В частности, она помогает в вопросах безопасности в тех странах мира, где работает российская "ЧВК Вагнера". Он заверил, что организация действует законно. Что касается охранной компании "Донкорп Украина", то, по словам обвиняемого, он не является ее бенефициаром и не руководит ею.