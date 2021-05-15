Как отмечается, демонстрация состоялась возле собора Святого Юра. Протестующие держали в руках плакаты со словами "Права человека" и скандировали "Мы люди или кто? Люди!".

На митинг вышли люди разного возраста. Там заметили также детей. Кроме флагов с надписями, львовяне принесли украинский флаг.

К слову, все присутствующие были без масок. Дистанцию никто не соблюдал. Кое-кто из присутствующих даже возмутился, когда митингующий надел маску.



Митинг у собора / Фото Яромира Вдовича, 24 канал



"Антивакцинаторы" на митинге во Львове / Фото Яромира Вдовича, 24 канал "Антивакцинаторы" на митинге во Львове / Фото Яромира Вдовича, 24 канал



Флаги на митинге / Фото Яромира Вдовича, 24 канал



Протестующие во Львове / Фото Яромира Вдовича, 24 канал

Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 мая первую дозу вакцины получили 936 497 украинцев. Завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу, сейчас 13 661 человека.

Украинские власти призывают граждан активнее записываться на вакцинацию, ведь это единственный способ победить COVID-19.