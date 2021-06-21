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Берега Киевского водохранилища усыпаны мертвой рыбой. Фото

Количество погибшей рыбы, даже приблизительно, не поддается оценке

Из соцсетей

Под Киевом отдыхающие обнаружили сотни тушек мертвого судака на берегу водохранилища. В частности, о печальной картине рассказал на своей странице в Facebook пользователь Данила Сазонов.

"Экологическая катастрофа на Киевском водохранилище. Весь правый берег от дамбы ГЭС и километра на три выше Межигорья (выше просто не плавали) усыпан мертвым судаком. На прибрежных отмелях дохлые рыбины 2-3 кг весом висят вверх хвостами. Количество погибшей рыбы, даже приблизительно, не поддается оценке. Мы насчитывали до 3 на метр. Вонь от тухлятины просто адская по всему берегу", - отметил он и добавил соответствующие фото.

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Напомним, ранее на берегу Азовского моря в курортной Кирилловке отдыхающие обнаружили труп крокодила. 

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