Австрией прокатилась волна карантинных протестов, есть задержанные

ORF

Правоохранители выписали более 600 актов по факту правонарушений

Во время субботней акции протеста против карантинных ограничений в Вене полицейские задержали 15 правонарушителей и составили 649 актов о правонарушениях. Об этом сообщает ORF.

Как отмечается, в митинге приняло участие около трех тысяч человек.

При этом добавляется, что в целом правоохранителями было составлено 38 актов об уголовных правонарушениях. Также выписано почти 500 штрафов за нарушение противоэпидемиологических мер, в частности, отсутствие защитной маски и несоблюдение социальной дистанции в общественных местах.

Стало известно, что в ходе акций протеста произошли столкновения с полицией. В 14 случаях полицейские использовали перцовый спрей для утоления особо агрессивных демонстрантов. В результате четверо правоохранителей получили травмы, а два их транспортных средства повреждены.

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Ранее сообщалось, что в Польше результате протестов ФЛП в честь 11-годовщины Смоленской катастрофы, полицейские задержали 11 человек. В суд будет подано 193 заявления о наказании, также будет наложено 19 штрафных санкций на митингующих.