Авария в Днепропетровской области: "Укрзализныця" меняет маршрут движения поездов

Авария возле железнодорожной станции Воскобойня ГСЧС

Для пассажиров одного из маршрутов организовали специальный поезд

"Укрзализныця" принимает меры для сокращения отставания поездов от графика из-за аварии вблизи железнодорожной станции Воскобойня, в результате чего меняются маршруты движения ряда поездов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram.

Отмечается, что поезда №116 "Киев – Покровск – Бердянск", №12 "Киев – Новоалексеевка", №38 "Киев – Запорожье" и №92 "Одесса – Константиновка" поочередно пропустили своим маршрутом через станцию Днепр-Главный.

В то же время маршруты №54 "Одесса – Днепр", №80 "Киев – Днепр", №4 "Ужгород – Запорожье", №42 Трускавец – Днепр" и №86 "Львов – Новоалексеевка" изменены, поэтому эти поезда следуют через станции Кривой Рог-Сортировочный, Апостолово, Никополь и Запорожье.

Кроме того, компания организовала специальный поезд для довоз пассажиров маршрута №86 "Львов – Новоалексеевка" к станции Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское.

Также для пассажиров, следующих к станциям Мелитополь, Акимовка и Новоалексеевка, из остальных поездов, которые задерживаются, была обеспечена пересадка на поезд №12 "Киев – Новоалексеевка".

Как рассказали в "Укрзализныце", вопрос относительно курсирования указанных поездов в обратном направлении измененным маршрутом решен.

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Напомним, сегодня, 6 февраля, в Днепропетровской области произошла авария на железной дороге вблизи станции Воскобойня, где сошли с пути 8 вагонов. В результате аварии были повреждены железнодорожные пути и электрическая опора.