Авария АН - 12 под Львовом: Через два года следователи назвали причину трагедии

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Расследование установило, что судно было перегружено на 6,5 тонн, а экипаж отдыхал меньше, чем надо

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий за два года назвало причину катастрофы АН-12 в Сокольниках возле Львова, среди которых переутомление экипажа и перегруженность судна. Об этом говорится в отчете ведомства.

Расследование катастрофы, в которой погибли пять человек, длилось два года. Эксперты установили, что на момент крушения самолет и все его системы были исправными, а управлял им опытный экипаж.

Однако данные свидетельствуют, что судно было перегружено, а экипаж мало отдыхал.

"Во время расследования мы рассмотрели ежедневный рабочее время и время отдыха экипажа в период с 27.09.2019 по 04.10.2019. Здесь были обнаружены несоответствия требованиям приказа. Во время выполнения рейса экипаж мог быть переутомленным", - говорится в публикации.

Также эксперты установили, что согласно приблизительным расчетам, взлетная масса самолета могла быть 65 500 - 67 500 кг, то есть на 6,5 тонны больше от максимально установленной.

Напомним, 4 октября 2019 года грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Львова, где должен был приземлиться для дозаправки. По предварительной версии, у самолета закончилось горючее, он не долетел до аэродрома около полутора километров.

На борту Ан-12 находились семь членов экипажа и один пассажир. Из восьми человек выжили только трое, в крайне тяжелом состоянии они были госпитализированы.