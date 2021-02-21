Артиллерия и снайперское оружие: На Донбассе противник 7 раз нарушил перемирие
Нарушения зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север"
На Донбассе в течение 20 февраля незаконные вооруженные формирования совершили семь нарушений режима прекращения огня, применив артиллерию и снайперское оружие. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
Так, вблизи Южного противник открывал прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
Вблизи Новгородского незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. В результате атаки со стороны противника были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Попасной и Катериновки.
"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, накануне на Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра: под вражеский обстрел попали дома мирного населения.