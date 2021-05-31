Апелляционный суд отменил приговор Стерненко, но присудил условный срок

Сам Стерненко называет это приговором "за один патрон"

Апелляционный суд Одессы принял решение об отмене приговора активисту Сергею Стерненко - вместо заключения ему присудили условный срок на 1 год. Об этом сообщил сам подсудимый на своей странице в Facebook

"Итак, окончательно: по ст. 187 дело закрыто, оправдали в этой части; по ст. 146 признали виновными, но наказание не применено из-за прошедших сроков давности; по ст. 263 меня признали виновным и дают 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно", - отметил Стерненко.

При этом он добавил, что это "приговор за один патрон".