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Апелляционный суд отменил приговор Стерненко, но присудил условный срок

Сергей Стерненко в зале суда Ґрати

Сам Стерненко называет это приговором "за один патрон"

Апелляционный суд Одессы принял решение об отмене приговора активисту Сергею Стерненко - вместо заключения ему присудили условный срок на 1 год. Об этом сообщил сам подсудимый на своей странице в Facebook.
 
"Итак, окончательно: по ст. 187 дело закрыто, оправдали в этой части; по ст. 146 признали виновными, но наказание не применено из-за прошедших сроков давности; по ст. 263 меня признали виновным и дают 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно", - отметил Стерненко.
 
При этом он добавил, что это "приговор за один патрон".
 
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Напомним, 23 февраля Сергея Стерненко и Руслана Демчука признали виновными в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, разбое и незаконном ношении оружия и огласили приговор - 7 лет содержания под стражей. Тогда сразу из зала суда радикалов отправили в СИЗО. 

Стерненко вину не признал и пообещал обжаловать это решение.

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

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