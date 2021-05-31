Апелляционный суд отменил приговор Стерненко, но присудил условный срок
Сам Стерненко называет это приговором "за один патрон"
Апелляционный суд Одессы принял решение об отмене приговора активисту Сергею Стерненко - вместо заключения ему присудили условный срок на 1 год. Об этом сообщил сам подсудимый на своей странице в Facebook.
"Итак, окончательно: по ст. 187 дело закрыто, оправдали в этой части; по ст. 146 признали виновными, но наказание не применено из-за прошедших сроков давности; по ст. 263 меня признали виновным и дают 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно", - отметил Стерненко.
При этом он добавил, что это "приговор за один патрон".
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Напомним, 23 февраля Сергея Стерненко и Руслана Демчука признали виновными в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, разбое и незаконном ношении оружия и огласили приговор - 7 лет содержания под стражей. Тогда сразу из зала суда радикалов отправили в СИЗО.
Стерненко вину не признал и пообещал обжаловать это решение.
9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест.