Антимайдановца "Топаза" избили возле суда в Киеве и сломали нос

Из-за этого инцидента назначенный на сегодня суд перенесен на 14 июля

Неизвестные избили Харьковского антимайдановца Игната Кромского, известного по кличке "Топаз", возле суда в Киеве, где планировалось слушание уголовного дела против него. Об этом сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин, передает Укринформ.

"Неизвестные избили Кромский у суда, его забрала скорая", - отметил защитник.

По его словам, из-за этого инцидента назначенный на сегодня суд перенесен на 16 часов 14 июля. У Кромского вроде бы сломан нос.

Напомним, с январе 2018 года Киевский райсуд Харькова назначил лидеру местного антимайдану Ігнату Кромському - "Топаза" наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение ряда преступлений весной 2014 года. 28 сентября того же года Октябрьский райсуд Харькова освободил его из-под стражи по так называемому "закону Савченко". Сейчас в отношении него рассматривается производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В феврале 2014 года Кромской был охранником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным "Топаз". В сети размещено его обращение к Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".

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Ранее сообщалось, что в Харьковском метрополитене правоохранители задержали антимайдановца Игната Кромского, более известного по прозвищу " Топаз".