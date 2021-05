Американские военные задержали судно с партией российского оружия на борту

Также на нем обнаружили и китайское оружие

В Аравийском море крейсер USS Monterey ВМС США задержал судно, перевозившее российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщил Пятый флот ВМС США на своей странице в Twitter.

"Тысячи незаконных вооружений запрещены управляемыми ракетными крейсерами USS Monterey (CG 61) из доху без гражданства в международных водах Северо-Аравийского моря 6-7 мая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, американским военным удалось изъять десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

При этом добавляется, что после допроса сейчас экипаж судна отпустили. Также на даный момент выясняется место отправления партии оружия и лиц, которым оно предназначалось.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV