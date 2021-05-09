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Американские военные задержали судно с партией российского оружия на борту

Также на нем обнаружили и китайское оружие

В Аравийском море крейсер USS Monterey ВМС США задержал судно, перевозившее российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщил Пятый флот ВМС США на своей странице в Twitter

"Тысячи незаконных вооружений запрещены управляемыми ракетными крейсерами USS Monterey (CG 61) из доху без гражданства в международных водах Северо-Аравийского моря 6-7 мая", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, американским военным удалось изъять десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

При этом добавляется, что после допроса сейчас экипаж судна отпустили. Также на даный момент выясняется место отправления партии оружия и лиц, которым оно предназначалось.

 

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планировал в рамках военной поддержки США говорить о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях. 

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