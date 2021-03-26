"Агента НАБУ" Шевченко взяли под стражу с залогом в 5 миллионов гривен

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Евгения Шевченко отправили в СИЗО на два месяца, до 24 мая

"Агента НАБУ" Евгения Шевченко, которого вместе с Семеном Семенченко подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, Печерский райсуд столицы отправил в СИЗО на два месяца, до 24 мая. Об этом заявил прокурор ОГП Андрей Сенюк в комментарии "Стране".

По его словам, санкция подразумевает возможность внесения залога в 5 млн гривен. Сумма залога обоснована финансовым положением Шевченко.

Заседание суда началось в 14:00. Перед заседанием подозреваемый продолжал настаивать, что дело против него открыли по личному требованию руководителя Офиса президента Андрея Ермака из-за вагнергейта, а также указывал, что у него есть много врагов.

"У меня множество врагов, начиная от Альперина (так называемый "король контрабанды" Вадим Альперин, - ред.) и заканчивая Злочевским (экс-министр экологии Николай Злочевский, - ред.) - это "круг коррумпированных друзей", у которых совпадают интересы относительно меня, чтобы в судах, когда я буду свидетельствовать, уничтожить мой какой-то авторитет в обществе и уничтожить доверие ко мне", - заявлял Евгений Шевченко.

Напомним, 24 марта задержали бывшего народного депутата Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко. Их подозревают в организации военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, которая была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений против нацбезопасности Украины.

А сегодня, 26 марта, Семену Семенченку вручили подозрение в создании незаконного военного формирования для борьбы с ЧВК "Вагнер" на территории Ирака, Сирии и Ливии, с целью провоцирования международных конфликтов.