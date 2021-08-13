Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс

Рейс прибыл из Соединенных Штатов Америки

Сотрудники Госпогранслужбы осуществили первое оформление самолета, прибывшего международным рейсом в аэропорт в Житомире. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Первым самолетом, который приземлился на аэродроме стал самолет общего назначения "Рірег Ра-31-350" рейсом из Соединенных Штатов Америки с двумя гражданами Украины на борту", - говорится в публикации.

Как отмечается, самолет, который первым прилетел в Украину на житомирский международный аэродром примет участие в космическом фестивале "KOROLОV AVIA FEST 2021", что состоится в эти выходные в Житомире.

Напомним, что новый современный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" был открыт распоряжением правительства от 30 июня этого года.