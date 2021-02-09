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Адвокат пытался "купить" следователя ГБР за 2 тыс. долларов

Злоумышленника задержали сразу после передачи 2 тыс. долларов

Харьковская областная прокуратура разоблачила и задержала адвоката и его сообщника на попытке подкупа Следственного Государственного бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Адвокат совместно с неустановленным лицом правоохранительного органа предложил следователю территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, предоставить неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства по факту совершения ДТП, повлекшего гибель человека", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали сразу после передачи 2 тыс. долларов, которое контролировалось следствием.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения, продолжаются следственные действия.

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Напомним, недавно в столице задержали водителя, который пытался подкупить полицейских за 8 тыс. грн от осмотра автомобиля, где были наркотические вещества стоимостью 20 млн гривен.

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